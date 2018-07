Cristiano Ronaldo è la parola più cercata sul web di oggi. Superate Facebook e Google

Il colpo del secolo, com'è stato già battezzato dalla stampa specializzata, è ormai vicinissimo alla conclusione. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani, il cinque volte Pallone D'Oro fenomeno del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia della Juventus.

100 milioni di Euro, con ogni probabilità, è la somma che la società di Torino verserà nelle casse dei 13 volte campioni d'Europa per strappare l'asso portoghese dalla corte di Florentino Perez, garantendogli uno stipendio da 30 milioni di Euro all'anno per i prossimi quattro anni.

Un'operazione mostruosa, non solo a livello economico e sportivo, ma anche a livello social. CR7 è infatti lo sportivo più seguito del mondo, nonchè uno dei personaggi più influenti del mondo, ed a conferma di ciò arrivano dei dati che fanno rabbrividire.

Dopo aver conquistato cinque volte il Pallone D'Oro, Cristiano Ronaldo ha conquistato anche il web, nella giornata di oggi.

Come riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi Giovedì 5 Luglio, quella in cui la trattativa ha subito un'accelerata importante, all'ora di pranzo le ricerche sono letteralmente esplose. La parola "Ronaldo" è stata la parola più digitata all'ora di pranzo, superando anche "Facebook" e "Google", che restano le più digitate di sempre con 100 e 40 milioni, rispettivamente.

La key è stata la più digitata non solo in Piemonte, la possibile futura regione di CR7, ma anche in Puglia e Sicilia, storicamente feudi bianconeri.

Sono molte le ricerche correlate all'affare del secolo: si va dalla possibile formazione della Juventus con Ronaldo tra le sue fila alle visite mediche del giocatore, senza dimenticare la possibile nuova dimora. Insomma, Cristiano Ronaldo ha fatto esplodere non solo l'entusiasmo tra i tifosi, ma anche il web.