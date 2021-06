Cristiano Ronaldo ha fatto perdere a Coca Cola 4 miliardi di Dollari in poche ore

Il siparietto di Cristiano Ronaldo che rimuove la bottiglia di Coca Cola dal tavolo della conferenza stampa per presentare la partita tra Portogallo ed Ungheria è diventato virale ed è stato ripreso da tutti gli organi di stampa. I pochi secondi sono costati carissimi al colosso americano, che ha visto il suo titolo calare in borsa.

Secondo quanto riportato dal Business Insider, il fuoriclasse della Juventus ha fatto indirettamente perdere a Coca Cola 4 miliardi di Dollari in borsa nella giornata di ieri: le azioni sono scese a 55,22 Dollari a fine conferenza stampa, perdendo l'1,6%. Complessivamente, la capitalizzazione di mercato del marchio è passata da 242 a 238 miliardi di Dollari, il che dimostra ancora una volta come l'esposizione mediatica di Ronaldo sia in grado di provocare ingenti cali anche per colossi come Coca Cola, che è uno degli sponsor ufficiali di Euro 2020.

La compagnia, interpellata da vari giornali, ha commentato l'accaduto affermando che "ognuno ha diritto di esprimere le proprie preferenze sulle bevande", mentre un portavoce di Euro 2020 ha aggiunto che "ai giocatori viene offerta acqua, insieme a Coca-Cola e Coca-Cola Zero".

Intanto all'orizzonte si intravede un altro caso, perchè anche Paul Pogba della Francia ha rimosso dal tavolo una bottiglia di birra Heineken, ed il titolo sta mostrando qualche leggera flessione.