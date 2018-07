Cristiano Ronaldo ufficiale alla Juventus: i social si scatenano come non mai

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è finalmente confermato in via ufficiale. Questa è la notizia del giorno in Italia e non solo, con i tifosi che si stanno già scatenando sui social, dove ovviamente non si parla d’altro che del colpo milionario della società calcistica di Torino.

Insomma, la notizia, confermata da fonti come il Corriere della Sera, Calciomercato.com e la Gazzetta dello Sport sta facendo gioire parecchie persone. In particolare, numeri tifosi hanno deciso, ancor prima dell’arrivo di foto ufficiali, di ricreare dei fotomontaggi, come quelli che potete vedere in copertina e qui sotto, che ritraggono il calciatore proprio con la maglia della Juventus. Le pagine Twitter relative a hashtag come #CristianoRonaldoAllaJuve e #juventus, ad esempio, sono state subito prese d’assalto, con post di ogni tipo. Non si vedevano i social network “esplodere” in questo modo per una singola notizia da parecchio tempo. Alcuni sostengono si tratti addirittura della notizia calcistica più chiaccherata online in Italia di sempre.

Piccola curiosità a margine: sapevate che CR7 è da diverso tempo interessato a investire nel settore tech? Infatti, diversi anni fa il campione aveva deciso di puntare molti soldi su Mobitto, un’applicazione mobile simile a Foursquare che all’epoca era diventata famosa in Brasile. Più recentemente invece, giusto lo scorso giugno, ha deciso di prendere accordi con SleepScore Labs per promuovere una nuova applicazione che aiuta a monitorare il sonno.

Inoltre, tralasciando l’ambito tecnologia, il portoghese è anche diventato gratuitamente testimonial dell’Avis di Bellano, in provincia di Lecco, garantendo la sua immagine fino al 2019, con un accordo rinnovabile. L’Avis sta già utilizzando due foto di Ronaldo su manifesti, social network e bus per sensibilizzare le persone in merito all’importanza della donazione del sangue. Insomma, un campione a tutto tondo, che sta già portando benefici in Italia anche in ambiti che esulano da quello calcistico.