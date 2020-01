Cristiano Ronaldo usa ancora l'iPod Shuffle e gli auricolari con cavo: la foto è virale

Cristiano Ronaldo non è solo un calciatore, ma una star nota a livello mondiale. Di per se, quando fa qualcosa di particolare se ne parla in ogni parte del globo. E quanto successo domenica in occasione di Juventus - Cagliari, va oltre i confini del calcio ed abbraccia da vicino il mondo della tecnologia.

Il fuoriclasse portoghese, che nel match di lunedì pomeriggio ha segnato la prima tripletta in Serie A, si è presentato allo stadio armato di cuffie e musica, per caricarsi in vista della partita.

Tuttavia, nell'epoca dello streaming e degli auricolari senza filo, CR7 ha sfoggiato un iPod Shuffle con tanto di cuffie con cavo. Inutile dire che lo scatto, pubblicato sui canali social della Juventus, è immediatamente diventato virale ed in molti sui social network hanno ironizzato. "Mentre Apple dà la possibilità di incidere la custodia delle nuove AirPods, Cristiano Ronaldo si presenta al pre-partita con l'iPod Shuffle" scrivono alcuni. Altri invece sottolineano come il lettore mp3 della compagnia di Cupertino sia in vendita su eBay a 20 Euro circa, complici anche i 15 anni dal lancio che lo rendono praticamente obsoleto. Apple infatti ha interrotto la produzione dello Shuffle e Nano due anni fa.

Una scelta strana, che ha divertito molti ma che ha fatto riflettere altri: il 2020 sarà l'anno del ritorno delle cuffie con i fili e degli iPod? Difficile, ma CR7 potrebbe aver lanciato un nuovo trend.