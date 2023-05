Quella volta che Cristoforo Colombo riuscì a prendere in giro gli indigeni

Oltre 500 anni fa, un certo Cristoforo Colombo solcava le acque del Mediterraneo alla ricerca di nuove rotte commerciali, ma, quando si spingeva oltre le acque nostrane, incombeva spesso in qualche problema. Correva il 1504, quando Colombo e i suoi naufragarono sull’isola giamaicana e ci rimasero per mesi.

La terra inesplorata era popolata da un gruppo di indigeni ostili; tuttavia, il genovese seppe conquistarli (in termini di stupore) grazie a un asso nella manica: la conoscenza dell’astronomia. Egli preannunciò ai nativi che la luna sarebbe rimasta oscurata per tre notti di fila, aggiungendo un pizzico di fantasia alla sua premonizione.

Ebbene sì, un semplice evento naturale fu spacciato per un vero e proprio segno divino: se gli indigeni non avessero aiutato la ciurma di Cristoforo Colombo, allora Dio avrebbe imposto loro una tremenda punizione. I “padroni di casa” rimasero senza parole quando, effettivamente, la luna rimase nel buio per il terzo giorno e si videro costretti ad aiutare i marinai non indugiando oltre.

Sebbene abbia tutte le carte in regola per essere un racconto fittizio, siffatta vicenda è confermata dagli scritti di Bartolomé de las Casas, un monaco che convisse pacificamente tra gli indigeni dell’isola giamaicana nel XVI secolo, i quali gli raccontarono che i confratelli erano effettivamente spaventati dalla premonizione di Colombo, aiutandolo successivamente.