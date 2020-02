Critiche alla fotocamera del Galaxy S20 Ultra, Samsung: 'in arrivo un aggiornamento'

Alcune delle recensioni del Samsung Galaxy S20 Ultra pubblicate negli ultimi giorni hanno avanzato qualche critica al comparto fotografico dello smartphone top di gamma della società coreana. In molti si sono scagliati contro il sistema di messa a fuoco (definito più lento del solito) e l'elaborazione eccessiva degli scatti.

Lo smartphone utilizza il meccanismo PDAF (phase-detection autofocus), che dovrebbe essere più rapido ed affidabile rispetto a quello presente nella maggior parte degli smartphone di fascia alta, inclusi i top di gamma di Samsung dello scorso anno.

Anche The Verge, oltre a PCMag ed InputMag, parla di problemi legati all'autofocus, ma oggi è arrivata una dichiarazione di Samsung in cui ha fatto chiarezza sulla questione ed ha promesso un miglioramento delle prestazioni fotografiche con un aggiornamento in arrivo prossimamente.

"Il Galaxy S20 è dotato di un rivoluzionario sistema fotografico avanzato. Lavoriamo costantemente per ottimizzare le prestazioni ed offrire la migliore esperienza per i consumatori. Come parte di questo impegno costante, stiamo lavorando ad un futuro aggiornamento per migliorare l'esperienza della fotocamera" ha affermato un portavoce che, ovviamente, non ha fornito alcuna informazione sulla data di disponibilità del pacchetto.

Sempre per quanto riguarda la fotocamera, vi rimandiamo al nostro speciale in cui abbiamo messo a confronto lo zoom del Galaxy S20 Ultra con quello del P30 Pro. Il discorso a quanto pare non sembra estendersi allo schermo, dopo che DisplayMate ha promosso a pieni voti il display dell'S20 Ultra, definito uno dei migliori del mercato.