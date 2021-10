Critovalute, Ethereum in rialzo: raggiunto il nuovo massimo storico

A pochi giorni dal record storico del Bitcoin, anche Ethereum registra un nuovo massimo. Il token Ether, nella fattispecie, qualche minuto fa ha toccato quota 4.400 Dollari di valore: mai prima d'ora era arrivato a tale livello.

Il precedente massimo storico della criptovaluta era di 4.379 Dollari, raggiunto lo scorso maggio. Nell'ultimo anno l'incremento è stato davvero importante: basti pensare che un token Ether ad inizio 2021 costava 383 Dollari.

La rete Ethereum è più diffusa tra gli sviluppatori, che la scelgono per creare NFT ed Altcoin, un trend che ha avuto un impatto importante anche sul prezzo del token stesso.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Ethereum è sceso sotto l'ATH e viene scambiato a 4.343,32 Dollari, in crescita del 4,55% rispetto a 24 ore fa, e del 5,28% su base settimanale. Il Bitcoin invece è sostanzialmente in pari rispetto ad ieri è si attesta sui 61mila Dollari, mentre negli ultimi sette giorni ha riportato un calo del 3,66%.

Sembra essersi un pò frenato il rally di Shiba Inu, che ieri aveva toccato quota 0,00007013 Dollari. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il token Shib viene scambiato a 0,00006928 Dollari, il 3,30% in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre l'incremento nei sette giorni è ancora importante e pari al 143%.