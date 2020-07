Crittografia quantistica: gli USA alla ricerca di un internet inattacabile

Durante la presentazione di Giovedì, il Departement of Energy ha presentato il suo programma per sviluppare un internet quantistico nazionale, utilizzando le leggi della quantistica per trasmettere informazioni in maniera più sicura che su qualsiasi network attualmente disponibile.

Lo sviluppo di internet "inattaccabile" richiede lo studio e lo sviluppo della crittografia quantistica; l'agenzia sta sviluppando questa tecnologia grazie alla collaborazione di università e aziende, con l'obiettivo di creare un prototipo entro un decennio. Nel 2018 anche l'ESA aveva annunciato di voler investire in questo ambito.

A Febbraio, gli scienziati del DOE's Argonne National Laboratory presso l'University of Chicago, ha un "loop quantistico" di circa 83 km di lunghezza, creando uno dei più grandi network quantistici del mondo. Lo scopo della ricerca è di crearne un altro, parallelo, che sia basato sull'entanglement o sulla trasmissione di particelle subatomiche. Una ricerca dell'università di Osaka indicava la manipolazione degli spin come una possibile soluzione.

"Una delle caratteristiche della trasmissione quantistica è che rende difficile intercettare informazione durante la trasmissione," secondo la dichiarazione del dipartimento. "Gli scienziati vogliono utilizzare questa caratteristica per rendere internet virtualmente inattaccabile."

Il dipartimento ha affermato che tra gli early adopters ci saranno le banche e i servizi sanitari, con applicazioni nella sicurezza nazionale. L'eventuale uso di internet quantistico su i telefoni potrebbe rivoluzionare la vita di tutti noi, in modi che ancora non siamo in grado di immaginare completamente.

"Lo sviluppo di un internet quantistico si basa sulla nostra abilità di manipolare la materia a scale subatomiche, incluso il controllo di un singolo fotone," spiega David Awschalom, professore dell'University of Chicago e scienziato presso l'Argonne National Laboratory.