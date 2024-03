La 'crittografia spaziale' arriverà nel 2025 e sfiderà i computer quantistici

Quando si tratta di inviare messaggi alla velocità della luce intorno al mondo, i computer quantistici del futuro saranno probabilmente in grado di decrittare anche i sistemi più avanzati. Grazie ad un metodo per convertire i dati in raggi di luce, tuttavia, l’intercettazione potrebbe eludere anche questi supercomputer.

Al giorno d’oggi, la tecnologia usata per criptare (e quindi proteggere) i nostri dati è al suo apice; i dati vengono mischiati da un algoritmo in una maniera apparentemente casuale e possono essere letti con una chiave, in mano solo al mittente e al destinatario. In questo modo, rivelare il contenuto dei dati è praticamente impossibile, ma l’arrivo dei computer quantistici è vicino e potrebbe cambiare tutto.

Gli esperti d’informatica temono infatti che la nuova tecnologia renderà obsoleti i nostri vecchi sistemi. La "crittografia quantistica" deve quindi evolversi, e gli scienziati ritengono che la soluzione sia l’utilizzo dei fotoni come strumento per trasmettere le informazioni, attraverso una massiccia rete.

“La sicurezza sarà basata sulle informazioni codificate nelle singole particelle di luce e poi spedite,” afferma Tobias Vogl, professore a capo del nuovo studio e del progetto Quick3.

Come spiega Vogl, l’idea è che le leggi stesse della fisica impediscano l’estrazione o la copia di informazioni, grazie a questo metodo. “Poiché la luce - se intercettata - cambia le sue caratteristiche, possiamo identificare ogni cambiamento in qualsiasi momento.”

La sfida che dovranno affrontare gli ingegneri, tuttavia, riguarda la trasmissione su lunghe distanze; a causa della rifrazione della luce che avviene nell’atmosfera, l’invio di dati quantistici diventa sempre più complesso. La soluzione potrebbe quindi essere l’utilizzo di componenti al di sopra dell’atmosfera, e il prossimo passo prevede proprio il lancio di un satellite, programmato per il 2025.

A proposito, abbiamo già testato questo metodo per ricevere un messaggio laser dallo spazio da una grande distanza.

