Crociera si imbatte in un macabro spettacolo: l'acqua tinta di rosso per questo motivo

Quando i passeggeri di una nave da crociera di lusso hanno attraccato nella capitale delle Isole Faroe, Tórshavn, non si aspettavano di assistere a uno spettacolo così raccapricciante. Proprio lì, nella baia adiacente, i locali stavano macellando 78 balene pilota, una specie di delfino, tingendo le acque circostanti di rosso sangue.

La visione di questo orribile spettacolo è stata talmente traumatica che l'operatore della nave da crociera, Ambassador Cruise Line, ha rilasciato delle scuse ufficiali, affermando di opporsi fortemente a questa pratica antiquata. "Siamo stati incredibilmente delusi dal fatto che questa caccia sia avvenuta mentre la nostra nave era in porto", ha scritto la compagnia.

La pratica annuale di caccia e macellazione delle balene pilota, chiamata grindadráp (e che purtroppo non sembra essere stato rivisto), risale a centinaia di anni fa in questo territorio. La tradizione prevede che i cacciatori formino un cerchio di barche attorno agli animali indifesi e li guidino in una baia poco profonda. Qui, una volta arenati, vengono macellati da uomini armati di coltelli.

Oltre 500 delfini sono stati uccisi da quando la caccia è ripresa a maggio. La pratica ha attirato molte critiche, con gruppi di attivisti e conservazionisti che si oppongono alla macellazione. Il gruppo di pressione volontario Blue Planet Society ha definito l'ultima caccia "un'altra macabra strage di balene pilota".

Tuttavia, i locali hanno sempre difeso la caccia. "Siamo molto orgogliosi di questa pratica e continueremo finché lo decideremo", ha dichiarato l'esperto di balene delle Faroe, Bjarni Mikkelsen. L'Islanda, nel frattempo, ha sospeso la caccia alle balene forse per sempre.