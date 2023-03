Crolla del 40% il prezzo del Monitor TV LG su Amazon: costa solo 150 euro

Non ci sono solamente offerte Amazon su TV LG NanoCell. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha messo in sconto anche prodotti dello stesso brand che vengono però proposti a prezzi ben più contenuti. A tal proposito, è finito in offerta un Monitor TV low cost di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto relativamente al modello LG 24TQ510S-PZ, quest'ultimo viene adesso venduto a un prezzo pari ad appena 149,15 euro su Amazon. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il prezzo del Monitor TV era di 249 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 40%.

Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon Italia. Per il resto, il monitor TV dispone di una diagonale di 23,6 pollici e risoluzione HD, quindi potrebbe fare gola più che altro a chi cerca un modello di questo tipo che non costi troppo.

Questo anche considerando il fatto che non mancano le funzionalità smart offerte dal classico sistema operativo webOS, così come che risulta presente il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre. Insomma, si fa riferimento a un modello "ibrido", che potreste voler approfondire ulteriormente anche mediante il portale ufficiale di LG, in cui si scende maggiormente nel dettaglio di quanto offerto dal prodotto.