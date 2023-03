Crolla del 54% il prezzo del TV Samsung Neo QLED 8K da MediaWorld

Non ci sono solamente gli sconti XDays da MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena sta proponendo un ampio numero di iniziative promozionali relative a prodotti Tech. Tra queste, spicca uno sconto importante su un TV Samsung Neo QLED 8K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla ben nota catena operante sul territorio nostrano, precedentemente il prezzo del modello Samsung QE55QN700BTXZT era di 2.499,99 euro. Adesso, invece, è possibile acquistare il televisore a 1142,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio del 54,28%.

In parole povere, a conti fatti, è possibile usufruire di uno sconto di 1.357 euro. Il prezzo è insomma più che dimezzato, così come non manca la consegna gratuita online (e fino al 2 aprile 2023 ci sono 10 voucher Rakuten, come indicato sul sito Web di MediaWorld). Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. Vale la pena notare, però, che anche Unieuro propone il modello a una cifra simile, dato che in questo caso il costo è di 1.145,38 euro. Inoltre, su Amazon il costo sarebbe ancora più ridotto, ovvero pari a 998,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.

Sembra insomma trattarsi di un buon momento in generale quantomeno per tenere d'occhio questo modello approdato sul mercato nel corso del 2022. Per il resto, la scheda tecnica di Samsung QE55QN700BTXZT comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 8K, nonché tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo. In ogni caso, per approfondire al meglio le caratteristiche del prodotto, potreste voler fare riferimento al portale ufficiale di Samsung.