Crolla la domanda di PC: HP costretta a licenziare il 10% dei dipendenti

Il crollo delle domande dei PC costringe HP a tagliare quasi il 10% della sua forza lavoro, dal momento che dovrebbe continuare anche nel corso del prossimo anno.

Il produttore della Silicon Valley ha annunciato nella giornata di ieri un round di licenziamenti che toccherà tra 4.000 e 6.000 dipendenti a fronte degli attuali 61.000 occupati. La decisione rientra in un piano di trasformazione aziendale che mira a generare risparmi sui costi annuali pari a 1,4 miliardi di Dollari.

“Pensiamo che a questo punto sia prudente non dare per scontato che il mercato cambierà durante il 2023”, ha affermato l’amministratore delegato Enrique Lores riferendosi al trend che già da qualche trimestre mostra un calo significativo della domanda di PC a livello globale, con la stessa HP che nel Q3 2022 ha riportato un forte ribasso delle spedizioni.

Nel terzo trimestre dell’anno HP ha registrato una contrazione dell’11,2% dei ricavi trimestrali a 14,8 miliardi di Dollari, sulla scia di quanto fatto dal rivale Dell che 24 ore prima aveva annunciato un decremento del 6% dei ricavi complessivi nel terzo trimestre.

Dell ha messo in preventivo una contrazione ancora più marcata per le vendite di PC nel quarto trimestre, in linea con il trend post-pandemia. Il settore sta infatti rallentando in maniera importante dopo l’accelerazione registrata nel corso del periodo di lockdown quando milioni di persone hanno acquistato PC per lavorare e studiare da casa.