Crolla a meno di metà prezzo un Samsung TV QLED 4K da 50 pollici su Amazon

Non c'è solamente lo sconto Amazon su Xiaomi 13. Il ben noto portale e-commerce ospita infatti un ampio numero di ulteriori iniziative promozionali relative al mondo Tech. Tra queste troviamo un'offerta importante relativa a un televisore QLED di Samsung con diagonale di 50 pollici.

Più precisamente, il modello a cui si fa riferimento è il Samsung QE50Q80BATXZT, proposto ora a 579 euro mediante la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Stando a quanto si può leggere in quest'ultima, precedentemente il costo del televisore ammontava a 1.199 euro, dunque si tratta di uno sconto del 52%. A conti fatti, il possibile risparmio è di 620 euro.

Insomma, il prezzo è crollato a meno della metà. Considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello legato all'anno 2022, dunque non poi così in là coi tempi in termini di uscita, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno. Ad esempio, per coloro che sono alla ricerca di una diagonale di un certo tipo.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung QE50Q80BATXZT include un pannello con diagonale di 50 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Tuttavia, se volete approfondire al meglio quanto proposto in termini di caratteristiche tecniche, potreste voler consultare il sito Web ufficiale di Samsung, in cui sono presenti tutte le indicazioni del caso in tal senso.