Crolla prezzo TV LG OLED 2021 da Unieuro, taglio del 58% lo porta sotto 1000 Euro

All’interno del Sottocosto Unieuro disponibile fino al 31 luglio prossimo potrete trovare un ottimo televisore LG OLED del 2021 a un prezzo bomba: grazie a un taglio del 58% sul prezzo di listino, scende appena sotto i 1.000 Euro! Di che modello si tratta? Di seguito troverete tutti i dettagli da sapere!

Il televisore di cui stiamo parlando è il modello LG OLED65A16LA nella versione colorata Blu, lanciato sul mercato nel corso del 2021 e diventato rapidamente uno dei best seller della gamma OLED. Il suo display Ultra HD 4K da 65” lo rende perfetto per la visione di film, serie TV e video, grazie alla compatibilità aggiunta con gli standard HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ. Lato audio troviamo la decodifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è WebOS 6.0. Purtroppo, non si tratta di un modello particolarmente adatto al gaming.

Normalmente questo TV costa 2.399 Euro ma, grazie al detto taglio di prezzo del 58%, scende a esattamente 999 Euro pagabili in 3 rate senza interessi tramite Klarna o PayPal con acquisto online. Il ritiro in negozio è gratuito e, all’inserimento nel carrello, è possibile pagare 329,99 Euro per l’assistenza tecnica aggiuntiva per 36 mesi dopo la fine della garanzia base di due anni. La consegna a domicilio, trattandosi di un prodotto di grandi dimensioni, costa 30 Euro.

