Crollano le criptovalute: Coinbase, Binance ed altri exchange in tilt

Il drastico crollo delle criptovalute sta continuando ancora in queste ore, e sempre più utenti stanno lamentando problemi sui principali exchange. Ad essere interessate piattaforme come Coinbase, Binance e simili, che stanno sperimentando disservizi.

Nel momento in cui si prova ad accedere ad uno di questi siti, infatti, ci si trova di fronte a messaggi d'errore generici che impediscono di acquistare o vendere le monete virtuali presenti nei portafogli o nei listini.

A pesare è il crollo del Bitcoin, che ha lasciato sul terreno il 15,59% ed ora viene scambiato a 37ila Dollari. In discesa anche Ethereum, che dopo qualche settimana di rally ora è a quota 2.513,38 Dollari. Sprofonda Dogecoin, che in 24 ore ha perso il 24,13% ed ora viene scambiato a 0,3678 Dollari, così come Cardano che nelle scorse settimane aveva tenuto bene ed ora è scambiato a 1,50 Dollari, il 26,39% in meno rispetto ad ieri.

Le motivazioni sono da ricercare all'intervento del governo cinese e delle autorità, che hanno vietato agli istituti finanziari del paese di offrire la compravendita di monete virtuali. In molti stanno approfittando di questi cali per acquistare nuove monete, ma come sempre vi invitiamo alla cautela a causa dell'elevata volatilità delle criptovalute e dei token.