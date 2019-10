Crollano i prezzi degli abbonamenti per il calcio in tv, rincari solo per la Champions

Un nuovo studio condotto da SOSTariffe.it ha portato alla luce una novità sorprendente per gli appassionati di calcio. A differenza di quanto si possa pensare, infatti, guardare lo sport più seguito al mondo in tv costa meno rispetto agli scorsi anni, soprattutto per quanto riguarda la Serie A.

La notizia si va ad inserire in un contesto particolare, che ha visto gli utenti protestare per il doppio abbonamento richiesto dall'anno scorso per poter vedere tutte le partite del campionato.

Secondo SOSTariffe però si tratta del momento giusto per sottoscrivere il pacchetto che consente di seguire la Serie A, che ha registrato un crollo del prezzo del 18,24% rispetto allo scorso anno. In controtendenza solo la Champions, per cui è stato registrato un lieve aumento.

Risparmi anche per coloro che intendono abbinare Serie A e Serie B, per cui è stato stimato un calo del 15,34%, lo stesso di Serie A, B e Champions League.

Di seguito i prezzi calcolati nel rapporto:

gli utenti che intendono assistere solo agli incontri della Serie A , nella stagione da poco cominciata dovranno spendere 38,94 Euro, rispetto ai 47,62 Euro della scorsa;

, nella stagione da poco cominciata dovranno spendere rispetto ai 47,62 Euro della scorsa; per chi vuole seguire solo la Serie B, il prezzo medio è di 8,99 Euro anche in base alle promozioni;

anche in base alle promozioni; il pacchetto Serie A + Serie B invece scende a 47,93 Euro , il 15,34% in meno rispetto ai 56,61 Euro della stagione 18/19;

, il 15,34% in meno rispetto ai 56,61 Euro della stagione 18/19; in aumento il prezzo della Champions League , che passa dai 31,66 Euro dello scorso anno ai 33,70 Euro di questo, per un rincaro minimo del 6,42%;

, che passa dai 31,66 Euro dello scorso anno ai 33,70 Euro di questo, per un rincaro minimo del 6,42%; il bundle Serie A + Champions League non registra alcuna modifica, e si va dai 42,62 Euro dello scorso anno ai 42,69 Euro della stagione 19/20.

Secondo SOSTariffe, la migliore offerta attualmente presente potrebbe essere il pacchetto full, che consente di vedere Serie A, Serie B e Champions League a 47,93 Euro, rispetto ai 56,61 Euro dello scorso anno.

Per verificare il costo delle varie offerte a seconda delle esigenze, resta sempre disponibile il comparatore di prezzi.

Per la guida contenente tutti i dettagli su dove vedere il calcio nella stagione 2019/2020, vi rimandiamo al nostro articolo.