Crollano i prezzi di PC e smartphone in Russia: -22% per iPhone 12 da 64 gigabyte

Un nuovo studio riportato dall’agenzia di stampa statale RIA Novosti mostra che in Russia i prezzi degli iPhone di Apple sono tornati ai livelli di inizio febbraio, ovvero precedenti all’inizio della guerra in Ucraina.

Secondo quanto riferito, allo stato attuale il costo medio dell’iPhone 12 con 64 gigabyte di memoria interna è di 57.098 Rubli, pari a poco più di 1.014 Dollari, il 22% in meno rispetto al prezzo medio del primo trimestre di quest’anno che teneva conto anche del periodo successivo al 24 Febbraio, ovvero quando sono state decise le sanzioni a seguito dell’attacco dell’Ucraina. Per quanto riguarda iPhone 11 Pro da 256 gigabyte, invece, il calo è stato del 23%, a 50.758 Rubli, pari a 900 Dollari. Il prezzo medio dell’iPhone 11 Pro Max da 256 gigabyte (qui trovate la nostra recensione di iPhone 11 Pro Max) invece è ora al livello di quello registrato nel primo trimestre dell’anno, a 1.148 Dollari.

In calo anche i prezzi sui dispositivi di altri marchi: ad esempio il costo medio del Samsung Galaxy S20 FE nella fine del secondo trimestre è stato di 690 Dollari, inferiore del 9% rispetto al trimestre precedente. Per Poco X3 Pro 8/256GB il costo è tornato a quello del Q1 2022, come il Samsung Galaxy A52.

Trend analoghi sono stati registrati anche per i PC: costo medio del MacBook Air (2020) nel secondo trimestre è diminuito del 34% a 96.828 rubli ($ 1.717), sebbene la domanda sia aumentata del 71%.