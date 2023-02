Crollano spedizioni GPU in Cina nel 2022: -42% rispetto al 2021

La Cina non sta solamente assistendo a un crollo delle spedizioni di smartphone, evidenziato dagli analisti dopo la fine del 2022, ma anche un periodo di forte debolezza delle spedizioni di schede grafiche: secondo gli ultimi dati, infatti, sono calate di molto rispetto al 2021.

Le ultime statistiche riportate dal portale cinese Board Channels e riprese da MyDrivers evidenziano chiaramente questo periodo negativo per il segmento: nonostante la lieve crescita delle spedizioni in questi primi mesi del 2023, il 2022 si è chiuso con un -42% delle vendite se confrontato al 2021.

Considerato che la maggior parte delle GPU sono assemblate e prodotte in Cina e che, anche per tale ragione, il Dragone sia il mercato più importante su scala globale per le schede grafiche, questo dato è molto importante al fine di valutare la condizione internazionale del settore. Con ogni probabilità, il peggioramento delle spedizioni è dovuto da fattori che hanno stretto la morsa attorno al Paese, dalla situazione economica globale alla pandemia, passando per i vari divieti tecnologici imposti. Pertanto, nel 2023 si potrebbe tornare a numeri migliori.

Interessante notare come ASUS, Gigabyte e MSI, tre giganti internazionali, sono in rosso, al contrario di Colorful, marchio meno noto in Occidente ma che sembra essere una roccaforte in Cina, tanto che in questi ultimi mesi del 2022 e primi mesi del 2023 ha superato i tre brand citati, oltre ai concorrenti GALAX e Maxsun. Anche Gainward e ZOTAC, infine, hanno visto una leggera diminuzione delle spedizioni di GPU.

Il peggio è passato? Secondo Board Channels sì, ma non per noi consumatori occidentali: proprio pochi giorni fa abbiamo parlato di un nuovo, possibile shortage di chip a causa dello stop alle esportazioni imposto alla Cina.