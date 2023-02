Crollano le vendite dei PC: -21% rispetto al 2021, è il dato peggiore degli ultimi 30 anni

Già lo scorso mese, le prime analisi sui dati di mercato di fine 2022 avevano mostrato un brusco calo delle vendite dei PC in tutto il mondo. Oggi, però, una nuova indagine sembra spiegare che lo cose starebbero molto peggio del previsto: pare infatti che il calo delle vendite dei PC del 2022 sia stato il peggiore da trent'anni a questa parte.

Il dato emerge da un'analisi di mercato effettuata dal ricercatore Dean McCarron, di Mercury Research, che spiega che quello del quarto trimestre del 2022 è stato "il più ampio declino di vendite degli ultimi 30 anni [cioè da quando Mercury Research pubblica le sue stime] sia in termini di variazione tra trimestre e trimestre sia in termini di variazione annuale". Insomma, sembra che il mercato PC abbia subito un brusco rallentamento negli ultimi mesi, complice la difficile situazione economica globale.

Non solo: McCarron ha anche spiegato che "basandoci sui dati forniti da analisti di terze parti, possiamo dirci ragionevolmente certi che il 2022 sia stato il peggior anno per il mercato PC in termini di andamento percentuale delle vendite". In termini numerici, le vendite di processori sono state pari a 374 milioni, il 21% in meno del 2021; i ricavi complessivi sono stati di circa 65 miliardi di Dollari, il 19% rispetto all'anno precedente.

Benché l'andamento del mercato in termini percentuali non faccia affatto ben sperare, c'è da dire che, in termini assoluti, le vendite PC del 2022 restano più elevate di quelle di qualsiasi anno solare pre-pandemia, lasciando pensare ai più ottimisti che il declino degli ultimi 12 mesi dipenda perlopiù da un aggiustamento post-pandemico del mercato, e non da una crisi dell'intero settore.

Solo AMD sorride in un panorama così desolato: il colosso di Sunnyvale, infatti, ha sottratto quote di mercato ad Intel, avvicinandosi al 30% dell'intero settore, mentre il Team Blu scende a poco meno del 70%. In ogni caso, questi trend, secondo Mercury Research, continueranno per tutta la prima metà del 2023. Solo dopo l'estate (o forse addirittura ad inizio 2024) potremo rivedere un aumento delle vendite dei PC.