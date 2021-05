Crollo del Bitcoin dopo l'annuncio di Elon Musk: scivola a 46mila Dollari

La retromarcia di Tesla sul Bitcoin ha avuto un effetto negativo sulla criptovaluta, come ampiamente previsto. La moneta virtuale, infatti, a seguito dell'annuncio di Elon Musk ha fatto registrare delle importanti perdite.

Nelle ore successive alla pubblicazione del post su Twitter, infatti, il Bitcoin è sprofondato sotto quota 50mila Dollari ed è scivolato a 46.980 Dollari, salvo poi riprendere terreno. Nel momento in cui stiamo scrivendo, viene scambiato a 50.615,11 Dollari, l'11,04% rispetto a ventiquattro ore fa, mentre su base settimanale la perdita netta è del 10,42%.

In calo anche Ethereum, che dopo una settimana di importanti guadagni ora lascia sul terreno l'8,50% e viene scambiato a 3.929,65 Dollari, mentre sui sette giorni l'incremento continua a restare del 15,32%.

Continua anche il calo di Dogecoin, che passa a 0,4166 Dollari e perde il 18,84%, il tutto nonostante lo stesso Musk qualche giorno fa abbia lasciato intendere che Tesla potrebbe accettarlo come metodo di pagamento.

Le fluttuazioni di questo tipo dimostrano ancora una volta come le criptovalute siano estremamente soggette a volatilità, motivo per cui in ogni circostanza abbiamo invitato alla cautela con gli investimenti. Non è escluso che si tratti di una "semplice" correzione. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma sono attese altri cali.