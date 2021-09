Crollo per Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute: problemi per Coinbase ed altri exchange

L'effetto El Salvador sulle criptovalute sembra essersi rapidamente esaurito. Già dal pomeriggio di ieri, infatti, Bitcoin, Ethereum ed altre monete virtuali stanno registrando forti perdite ed i principali exchange hanno lamentato disservizi di vario tipo.

Il Bitcoin nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 45.423,57 Dollari, il 13,13% in meno rispetto a ventiquattro ore fa ed il 4,18% in meno su base settimanale. Perdite anche per Ethereum, a 3.331,03 Dollari: anch'esso perde il 14% se si confronta la quotazione con quella della giornata di ieri, mentre se si tiene conto degli ultimi sette giorni la perdita è del 5,62%. In calo anche Cardano, del 13,97% a 2,33 Dollari, così come le principali altcoin che lasciano su terreno anche oltre il 20%.

Nella notte italiana sono stati registrati problemi per i principali exchange: l'app ufficiale di El Salvador, Chivo, non è stata disponibile per varie ora mentre altre piattaforme come Coinbase e Kraken hanno segnalato su Twitter problemi con i pagamenti o con transazioni non andate a buon fine o ritardate.

In una serie di tweet, Coinbase ha spiegato che "un improvviso aumento del traffico di rete e dell'attività ha portato ad un rallentamento dei servizi" ed anche che "la liquidazione dei fondi verrà ritardata in attesa del completo ripristino".