Il crollo di FTX diventa una serie Amazon: sarà prodotta dai registi di Avengers Endgame!

Apple farà un film sulla crisi di FTX, ormai sembra essere ufficiale. Oltre al colosso di Cupertino, però, pare che anche Amazon girerà una serie su Sam Bankman-Fried, che dovrebbe peraltro contare su degli showrunner di eccezione, prelevati direttamente dall'Universo Cinematografico Marvel.

La serie Amazon Prime Video su Sam Bankman-Fried e il collasso di FTX, infatti, verrà scritta dai fratelli Anthony e Joe Russo, già noti per aver diretto pellicole come Captain America: Civil War, Avengers Endgame e Avengers Infinity War. Non solo: stando a Variety, la serie sarà composta da otto episodi, e la sua produzione inizierà nel corso della prossima primavera.

Quello prodotto da Amazon dovrebbe dunque essere uno show completamente diverso da quello di Apple, che sarà invece un vero e proprio lungometraggio basato su un saggio del famosissimo scrittore americano Michael Lewis, che negli ultimi sei mesi ha seguito da vicino il caso di FTX e di Bankman-Fried. In ogni caso, le due produzioni si concentreranno grossomodo sugli stessi temi.

Questi ultimi dovrebbero ovviamente essere la bancarotta dell'exchange di criptovalute FTX, uno dei maggiori del mondo occidentale, e il rapido collasso della fortuna di Bankman-Fried, fino a pochi giorni fa CEO della compagnia dietro a FTX. Il tracollo di FTX è avvenuto poco dopo che Binance si è ritirata dall'acquisto della compagnia, a inizio ottobre: la stessa Binance, dopo aver interrotto le trattative per l'acquisto di FTX, ha anche liquidato tutti i suoi token FTT a causa di "alcune rivelazioni" avvenute in fase di trattative con lo stesso Bankman-Fried.

In particolare, Binance ha scoperto che l'exchange di FTX era "garantito" da token FTT generati dallo stesso sistema che dovevano sostenere e il cui rapido calo di prezzo ha rapidamente fatto crollare tutta l'impalcatura di FTX. Non è chiaro, almeno per ora, quanto la serie TV prodotta dai fratelli Russo sarà "schierata" sulle parti ancora incerte del caso, anche se Variety ha spiegato che si baserà su delle "informazioni degli insider" relative allo scandalo.