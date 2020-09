Crollo storico per il mercato degli smartphone: -23% nel Q2 2020

Counterpoint Research ha pubblicato il nuovo rapporto relativo al mercato degli smartphone, che ha subìto un contraccolpo importanti dalla crisi mondiale del Coronavirus. Secondo i ricercatori, nel secondo trimestre del 2020 le spedizioni di smartphone sono crollate del 23%.

Dati alla mano, si tratta del calo più importante mai registrato nella storia del mercato, nonostante il prezzo medio all’ingrosso sia aumentato del 10% su base annua. Counterpoint osserva anche che i ricavi del settore nel secondo trimestre sono diminuiti del 15% su base annua.

L’aumento del prezzo medio è legato alla crescita degli smartphone 5G: nel secondo trimestre del 2020 le spedizioni di telefoni con i modem di nuova generazione hanno rappresentato il 10% del totale, ed il 20% delle entrate totali. Il motivo è facile da intuire: la maggior parte dei telefoni 5G appartengono alla fascia alta.

Un altro aspetto interessante del rapporto è rappresentato dalla domanda degli smartphone di fascia bassa, che è calata drasticamente. Secondo Counter Point questo aspetto sarebbe legato al lockdown che ha interessato molte nazioni a livello mondiale: la maggior parte delle persone infatti sono solite acquistare smartphone entry-level nei negozi fisici, e dal momento che questi sono stati chiusi per larghi tratti a causa della pandemia, la domanda è calata.

Apple è stato il marchio che ha generato più entrate, in attesa dei nuovi iPhone 12, seguita da Huawei e Samsung, come mostriamo nel grafico presente in calce.