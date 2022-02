Crollo per le vendite di NFT: -27% nell'ultima settimana, boom già terminato?

Mentre si continua a parlare del futuro degli NFT, il sito web Cryptoslam.io, che registra tutte le transazioni di NFT ha rivelato che nell'ultima settimana c'è stato un vero e proprio crollo delle vendite di token non fungibili.

Nella fattispecie, la scorsa settimanale vendite sono stati pari a circa 620 milioni di Dollari, il 26,65% in meno rispetto alla settimana precedente, quando l'ammontare totale era di oltre 824 milioni di Dollari.

Se si prende in considerazione il volume sulle principali blockchain su cui vengono effettuate le vendite, su Ethereum il calo è stato del 30% mentre su Solana del 27%, con un totale di 302mila acquirenti e circa 1,4 milioni di transazioni effettuate. Il calo per Avalanche è stato meno contenuto e pari ad appena il 6,2%.

Nella settimana che si sta per concludere, è stato registrato nel Regno Unito il primo sequestro al mondo di NFT per sospetta frode da 1,9 milioni di Dollari. Sempre nei sette giorni precedenti, ha fatto molto scalpore la vendita dell'NFT di Roma per la bellezza di 120mila Dollari: la vendita è stata effettuata sul metaverso di Ertha ed ha comportato anche la cessione dei monumenti più importanti della nostra capitale, tra cui il Colosseo, la Cappella Sistina e l'abitazione del Papa.