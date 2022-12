Che fine farà il cromosoma Y? Forse, non ci saranno più maschi in futuro

Come sappiamo il cromosoma Y sta scomparendo dalla circolazione. Questo segnerà la fine dell'umanità e del genere maschile? Vediamo cosa afferma un nuovo studio pubblicato su PNAS.

Il gruppo di esperti ha tentato di rispondere alla domanda analizzando una specie di roditori che nel corso del tempo ha perso il cromosoma Y, continuando tuttavia a sopravvivere senza alcun tipo di problema.

Dobbiamo partire dal presupposto che mentre il cromosoma X presenta all'incirca 900 geni con moltissime funzioni sconnesse alla determinazione del sesso, il cromosoma Y invece ha pochi geni, all'incirca 55, oltre che a del DNA non codificante, ovvero DNA che non apporta istruzioni per la produzione di proteine.

Il sesso maschile nello specifico, nasce dal gene SRY (dall'inglese "sex region on the Y") presente solo sul cromosoma Y e che dopo la dodicesima settimana di concepimento, attiva il gene SOX9 ovvero quello che permette lo sviluppo dei testicoli al nuovo nato.

Gli esperti hanno quindi osservato e valutato il roditore che ne è privo, ovvero il ratto spinoso del Giappone "Tokudaia osimensis". In questa specie, il sesso maschile viene generato grazie ad una minuscola porzione di DNA duplicato che agisce nel gene sessuale SOX9. Si tratta di una duplicazione presente in tutti i maschi di T. osimensis e in nessuna femmina. Questa rappresenterebbe quindi una speranza per la nostra sopravvivenza?

Gli studiosi affermano che quello che di sicuro non è compatibile con la procreazione è la sparizione del sesso maschile, tuttavia il caso insolito dei ratti spinosi dimostra che il sesso maschile potrebbe continuare ad esistere anche a seguito della scomparsa del cromosoma Y.

Ma per noi uomini sarà la stessa cosa? Quale sarà la risposta? Il rischio è che l'evoluzione porti con sé sistemi indipendenti di determinazione sessuale, dando vita a specie separate. Considerando però che appena un anno fa siamo riusciti a scoprire il peso di un cromosoma umano, appare evidente quanto poco conosciamo la nostra stessa genetica.