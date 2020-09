Il cromosoma Y sta scomparendo dalla circolazione? Non ci saranno più maschi?

Una ricerca suggerisce che il cromosoma Y, il gene codificante che determinerà se l'embrione sarà maschio (indicato con XY) o femmina (indicato con XX), si sia ridotto nel tempo. Ciò fa pensare: il cromosoma Y sta scomparendo? Cosa potrebbe significare per i maschi? Alcuni esperti cercano di rispondere alle domande.

"I nostri cromosomi sessuali non erano sempre X e Y", afferma Melissa Wilson, biologa evoluzionista dell'Arizona State University. Quando i primissimi mammiferi si sono evoluti tra 100 e 200 milioni di anni fa, non avevano affatto cromosomi sessuali. La X e la Y erano proprio come qualsiasi altro insieme di cromosomi di dimensioni identiche alle strutture corrispondenti. Tuttavia, a un certo punto, un semplice vecchio cromosoma non sessuale in uno di questi antenati ha sviluppato la creazione di questi geni: il cromosoma Y il cromosoma X.

Nel tempo, come ben sappiamo, i geni sviluppano mutazioni, molte delle quali sono dannose. I cromosomi possono evitare di trasmettere queste mutazioni ricombinandosi l'uno con l'altro. Durante la meiosi, quando il nostro corpo produce sperma e ovuli, i cromosomi paterni e materni si mescolano e combinano casualmente le loro braccia. Questa danza genetica rompe le varianti dei geni e rende più probabile che vengano trasmesse solo copie funzionali.

La Y, però, non ha un "compagno di scambio". Sebbene i cromosomi X possano ricombinarsi tra loro, i cromosomi Y e X non sono abbastanza simili da ricombinarsi. Quindi i cromosomi Y hanno accumulato mutazioni dannose; nel tempo, queste mutazioni sono state eliminate dalla selezione naturale fino a quando la Y è diventata sempre più piccola.

Una ricerca di Jennifer Graves, genetista presso La Trobe University di Melbourne, in Australia, suggerisce che 166 milioni di anni fa, il cromosoma Y avesse 1.669 geni, lo stesso del cromosoma X in quel momento. "Quindi non ci vuole un grande cervello per rendersi conto che se il tasso di perdita è uniforme - 10 geni per milione di anni - e ne rimangono solo 45, il cromosoma Y scomparirà in 4.5 milioni di anni".

Ricerche più recenti suggeriscono che il tasso di degrado è rallentato nel tempo. La perdita del cromosoma Y non è fuori discussione: è già successo ad altre specie - in particolare a due specie di roditori sotterranei - che vivono su diverse piccole isole in Giappone. Come dimostrano questi esempi, però, la perdita del cromosoma Y non condanna la sopravvivenza; queste creature hanno ancora maschi e femmine.

Infatti, il 95% dei geni che sono espressi in modo diverso tra maschi e femmine non vivono sui cromosomi X e Y, afferma infine Wilson. Ad esempio, ESR1, un gene che codifica per i recettori degli estrogeni, si trova sul cromosoma 6. Questi recettori sono vitali per la crescita femminile e lo sviluppo sessuale. "Ci sono un sacco di geni là fuori che faranno un ottimo lavoro".