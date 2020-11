I cromosomi hanno un aspetto molto differente di quello che si pensa

Molte volte le rappresentazioni che vediamo nei libri di testo, soprattutto scolastici, differiscono molto dalla realtà. Ad esempio il cromosoma, che tutti conoscono per avere una forma di X alta e stretta (per intenderci, quella che trovate come copertina della notizia) è, nel mondo reale, molto differente di come viene rappresentato.

"Per il 90% del tempo, i cromosomi non esistono in questo modo", afferma lo scienziato Jun-Han Su, dell'Università di Harvard. In uno studio pubblicato quest'anno sulla rivista Cell, infatti, Su e il suo team hanno escogitato un nuovo modo di visualizzare l'organizzazione 3D della cromatina nelle cellule umane, dandoci una comprensione molto più meticolosa della chimica dei cromosomi.

Non solo per mostrare a tutti il vero aspetto dei cromosomi: ma anche "per comprendere i meccanismi molecolari alla base dell'organizzazione e anche per capire come questa organizzazione regoli la funzione del genoma". Il team, per realizzare l'incredibile impresa, ha utilizzato un nuovo sistema di imaging 3D ad alta risoluzione.

Attualmente il gruppo di lavoro sta mettendo online i risultati ottenuti, in modo che altri ricercatori possano approfondire la loro analisi ed esplorare questa parte dell'essere umano. "Prevediamo un'ampia applicazione di questa tecnologia di imaging ad alto rendimento, che fornisce una visione integrata dell'organizzazione della cromatina nel suo contesto strutturale e funzionale nativo" , spiega infine il team .

È possibile osservare l'immagine ottenuta dagli esperti in calce alla notizia; lo sapete che recentemente un altro team di scienziati è riuscito a sequenziare completamente un cromosoma umano? Grandi progressi stanno facendo gli addetti ai lavori su questo argomento.