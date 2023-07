Cronache di Spogliatoio trasmetterà PSG-Cerezo Osaka su YouTube: come vederla?

Mentre si parla ancora dell’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A, il webzine Cronache di Spogliatoio ha annunciato un evento storico per la comunicazione italiana. Come spiegato dalla stessa pagina, infatti, per la prima volta un medium nato dai social network trasmetterà una partita di calcio professionistico: PSG-Cerezo Osaka.

L’appuntamento è in programma alle ore 12:20 di oggi, venerdì 28 Luglio 2023, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. La telecronaca sarà affidata ad Ivan Fusto (già telecronista di Prime Video e SportItalia), mentre all’intervallo lo studio - proposto anche postpartita - sarà affidato a GiuseppePastore, Fernando Siani ed Antonio Dikele Distefano.

“Crediamo che i diritti tv siano lo step necessario per posizionare Cronache tra i media leader del settore anche per il target over 35. Dopo anni di lavoro ossessivo a livello editoriale e commerciale, oggi siamo in grado di garantire solidità per essere considerati partner affidabili agli occhi dei distributori di diritti sportivi. Vogliamo mandare un messaggio chiaro al mercato: da oggi c’è anche Cronache di spogliatoio” ha affermato Giulio Incagli, fondatore e CEO di Cronache di Spogliatoio, la pagina che con il passare dei mesi è diventata sempre più un punto di riferimento per gli appassionati di calcio in Italia.