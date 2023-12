Cronache di Spogliatoio trasmetterà su YouTube il Mondiale per Club Fifa 2023

Giuseppe Pastore, nel corso della puntata di “Rasoiate” pubblicata questa mattina, aveva preannunciato un importante annuncio per oggi alle ore 12 e, come previsto, a mezzogiorno preciso la pagina Instagram ed X di Cronache di Spogliatoio ha comunicato ai fan un’importante novità.

Cronache di Spogliatoio infatti si è aggiudicata i diritti per trasmettere, in esclusiva per l’Italia, il Mondiale per Club Fifa 2023, a cui prenderà parte anche il Manchester City di Pep Guardiola che ha vinto la Champions League contro l’Inter.

Si tratterà dell’ultima edizione del trofeo, che si disputerà dal 12 al 22 Dicembre 2023 in Arabia Saudita, con il formato adottato nel 2008: dal 2025 infatti sarà adottato un nuovo format con l’espansione a 32 squadre.

Le partite saranno trasmesse su YouTube: si parte lunedì 18 Dicembre 2023 alle ore 18 con la partita tra Fluminense ed una squadra ancora non definita. Il 19 Dicembre sempre alle ore 19, Cronache trasmetterà l’altra semifinale, che vedrà protagonista il Manchester City di Haaland. Il capitolo finale è invece in programma venerdì 22 Dicembre alle ore 19, sempre sul canale YouTube di Cronache. Si tratta senza dubbio di una notizia molto importante, anche se non si tratta di una prima assoluta visto che anche in passato Cronache ha trasmesso alcune partite.