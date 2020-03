Coronavirus: Google sospende tutti gli aggiornamenti per Chrome e Chrome OS

Google ha annunciato il momentaneo stop alla distribuzione degli aggiornamenti per il browser Chrome ed il sistema operativo Chrome OS a causa della pandemia di Covid-19. Il colosso dei motori di ricerca, però, non ha specificato quando riprenderà il rilascio degli update.

Nell'annunciare la decisione attraverso un post pubblicato sul blog, Google ha anche osservato che "il nostro obiettivo primario è garantire che Chrome e Chrome OS continuino ad essere stabili, sicuri e funzionanti per tutti coloro che li usano. Continueremo a dare priorità a tutti gli aggiornamenti relativi alla sicurezza, che saranno inclusi in Chrome 80".

E' evidente che attraverso questa scelta il gigante di Mountain View mira a ridurre all'osso i possibili problemi causati da eventuali bug inclusi negli aggiornamenti. In un momento in cui sempre più persone sono a casa per lavorare, Google punta tutto sulla stabilità delle attuali build.

Google avrebbe dovuto aggiornare il browser Chrome alla versione 81 martedì 17 marzo, mentre Chrome OS 81 era in programma per il lancio il 24 Marzo.

Nella giornata di ieri è stato distribuito un aggiornamento per Chrome 80 contenente le correzioni per 13 vulnerabilità di sicurezza.

Allo stato attuale non è stata diffusa alcuna indicazione in merito alle possibili nuovi date di lancio.