Cronovisore, il dispositivo che ti fa vedere nel passato: è esistito realmente?

È possibile creare un dispositivo in grado di osservare il passato? Agli inizi degli anni '70 un monaco benedettino di nome Pellegrino Ernetti aveva affermato di aver inventato tale dispositivo, capace di riprodurre suoni e immagini del passato con accuratezza. Scopriamo cosa c'è di vero.

Un apparecchio chiamato cronovisore (o cronoscopio, dall'originale chronoscope) appare in realtà per la prima volta nel 1956, in un racconto breve di Isaac Asimov, il noto divulgatore e scrittore fantascientifico. Il concetto di poter osservare il passato, superando la velocità della luce, è presente nella letteratura fantascientifica persino precedente ad Asimov, ma differisce in alcuni aspetti dalla presunta invenzione del monaco italiano.

Stando a quanto affermò Padre Pellegrino Ernetti (che oltre ad essere un esperto di musica antica era anche un appassionato di fisica), il dispositivo da lui costruito era in grado di captare le tracce energetiche lasciate dietro dagli esseri viventi; secondo Ernetti infatti, l'energia sonora e visiva di ogni essere vivente rimarrebbe impressa nell'ambiente, permettendo al cronovisore di estrapolarle e riprodurle.

In pratica, la sua idea si basava principalmente su un aspetto della teoria della relatività di Einstein, secondo cui l'energia non può essere creata né distrutta, ma solo trasformata (in massa o viceversa). Purtroppo però, ad oggi non esistono prove che indichino la reale esistenza del cronovisore.

Lo scrittore Peter Krassa - in un libro che tratta l'argomento - descrive l'assenza di testimoni attendibili, poiché nessuno aveva mai visto tale apparecchio, nemmeno le persone più vicine a Ernetti. Uno di questi era François Brune, il quale raccontò di incontri con Padre Pellegrino e di come riuscì ad utilizzare il dispositivo per osservare momenti storici importanti (un discorso di Cicerone, la rappresentazione del Tieste, una tragedia perduta e addirittura la crocifissione di Gesù).

Sfortunatamente nulla venne mai confermato. Rimane però un'idea nella scienza moderna che ci permetterebbe di osservare il nostro passato. Se avessimo un modo per muoverci in luoghi distanti oltre la velocità della luce, potremmo osservare la Terra come appariva in passato. Pensate, se ci trovassimo a 65 milioni di anni luce di distanza vedremmo persino l'estinzione dei dinosauri!