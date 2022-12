'Crowd Crush', quando una festa diventa sinonimo di sterminio di massa

Con il termine “Crowd Crush” si identificano quegli eventi tragici che vedono la morte di persone schiacciate da enormi masse di genti. Le comunità amano riunirsi in gran numero per celebrare avvenimenti, personaggi e conquiste; tuttavia, le folle possono essere ambienti estremamente pericolosi.

Lo “schiacciamento di massa” è una causa di morte molto comune e i dati, durante quest’ultimi anni, parlano chiaro: chi per lo sport, chi per la religione, chi per la musica, tantissime persone decidono di riunirsi festeggiare, ma non tutti riescono a tornare a casa. Ecco tre Crowd Crush che sono passati alla storia per le morti provocate.

Nel lontano 1896, 500.000 russi si riunirono per festeggiare il nuovo regno di Nicola II Romanov, l’ultimo Zar di Russia. Durante l’evento, i connazionali hanno potuto ricevere doni e cibo, i quali venivano distribuiti durante la ricorrenza. Tutto precipitò quando iniziò a circolare una voce: nel campo Khodynka di Mosca, c’erano delle coppe che contenevano monete d’oro. La gente iniziò accorrere verso gli omaggi, alla ricerca del fantomatico “Santo Graal”. Sfortunatamente, l’unica cosa che si ottenne fu la morte di più di 1.200 persone. La festa di Nicola II continuò senza problemi, in quanto i corpi schiacciati dalle masse erano stati rimossi dai funzionari, con il beneplacito dell’imperatore.

Più di 33 anni fa, nel 1989, si disputò una partita di calcio, tra Liverpool e Nottingham Forest, molto sentita dagli appassionati. In virtù del clamore del match, gli organizzatori avevano preparato due grandi recinti per distribuire gli spettatori, proprio per evitare il sovraffollamento, tuttavia non servì a niente. Ben 97 persone in prima fila vennero schiacciate contro le recinzioni, mentre qualcuno riuscì a salvarsi scavalcandole.

Il Crowd Crush più violento mai registrato è abbastanza recente: nel 2015, orde di pellegrini dell’Hajj musulmano erano dirette verso i Pilastri di Jamrah. Oggi sappiamo pochissimo circa quello sterminio e gli studiosi dibattono ancora per capire il motivo dietro la morte di 2.411 persone. Purtroppo, questo non è l’unico schiacciamento di massa avvenuto nei pressi della Mecca, dato che eventi simili si sono verificati nel 1990, 1994, 1998 e 2006, tutti con almeno 100 vittime.

Rimanendo in tema di cause di morte nella storia, avete mai sentito parlare della "poena cullei"?