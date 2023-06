CRTV ed Aires: gli utenti devono poter scegliere il tipo di telecomando per i nuovi TV

Mentre ancora non è stata decisa una data per il passaggio al DVB-T2, da Confindustria Radio TV (CRTV) e l’Associazione Italiana Retailer Specializzati (AIRES) arriva una richiesta ai produttori di televisori di continuare ad includere una tastiera numerica nei telecomandi in vendita in Italia.

Alternativamente, viene chiesta la possibilità di offrire un secondo telecomando con tastierino numerico in cambio o in aggiunta.

Il tema della prominence dei TV era già stato al centro di una linea guida dell’Agcom, che si era soffermata sui servizi OTT e sui così detti telecomandi smart.

Secondo le associazioni, i telecomandi smart di nuova generazione sono tutti dotati di tasti rapidi abilitati all’accesso ad ogni ambiente di offerta audiovisiva, ad eccezione della TV. Su alcuni di questi non sarebbe proprio presente la tastiera numerica a cui si accede on screen tramite passaggi poco intuitivi soprattutto per le persone più anziane e che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie. Proprio per queste ultime il tema della prominence è centrale in quanto un telecomando senza tastierino numerico potrebbe risultare difficile da utilizzare con conseguenti difficoltà ad accedere ai canali.

CRTV e Aires chiedono quindi di intervenire affinchè i produttori diano la possibilità di scegliere la tipologia di telecomando al momento dell’acquisto. Nel caso questo non sia possibile si richiede anche di offrire un’opzione aggiuntiva con tasti numerici incorporati a costo zero o a prezzo calmierato.