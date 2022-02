Crucial dice addio alla RAM Ballistix: Micron interrompe la produzione

Una linea di prodotti storica sta per dire addio al mercato dei PC da gaming: in queste ore, con un comunicato stampa, Micron ha annunciato di volere riadattare la propria strategia aziendale per quanto riguarda il brand Crucial, interrompendo la produzione delle RAM Ballistix, Ballistix Max e Ballistix Max RGB.

Le tre serie tanto amate dagli appassionati di PC diranno ufficialmente addio al mercato nel corso dei prossimi mesi con la fine delle scorte ora disponibili. Non è chiara la ragione precisa dietro questa sorprendente decisione ma, sempre nel contesto dell’annuncio, Micron ha spiegato di volere reindirizzare i suoi sforzi e “intensificare l’attenzione sullo sviluppo dei prodotti client e server DDR5 di Micron, assieme all’espansione del portafoglio di prodotti di memoria e storage Crucial”.

In altre parole, la gamma Ballistix non otterrà delle varianti RAM DDR5 e, al loro posto, giungeranno sul mercato solamente stick RAM JEDEC DDR5 standard senza dissipatori di calore o rifiniture particolari. Come spiegato anche dalla vicepresidente Teresa Kelley, “Rimaniamo concentrati sulla crescita delle nostre categorie di prodotti NVMe e SSD portatili, che offrono entrambe soluzioni di archiviazione per PC e console. Inoltre, la memoria DDR5 standard JEDEC Crucial offre ai giocatori memoria DDR5 con prestazioni ad alta velocità, trasferimento dati e larghezza di banda superiori rispetto a quanto precedentemente disponibile con la memoria Crucial Ballistix”. Non sono previste variazioni, invece, per quanto riguarda la produzione di unità SSD come Crucial P5 Plus, Crucial P2, Crucial X6 e Crucial X8.

Tra l’altro, Micron a inizio gennaio aveva problemi con la produzione di RAM e SSD a causa di un lockdown in Cina.