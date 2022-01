Crypto.com conferma: violati gli account di 400 utenti durante l'attacco hacker

Qualche giorno fa Crypto.com ha confermato l'attacco informatico che ha motivato l'interruzione dei prelievi per 14 ore per tenere al sicuro i fondi degli utenti. Tuttavia, l'exchange ha aggiornato gli iscritti sulla situazione ed ha svelato che circa 400 account sono stati violati.

In risposta a Bloomberg, il CEO dell'azienda, Kris Marszalek, ha affermato che l'exchange con sede a Singapore è al lavoro e sta analizzando la questione, e nel corso dei giorni a venire rilascerà nuove informazioni non appena disponibili. Tuttavia, ha voluto tranquillizzare tutti che "data la portata dell'attività, questi numeri non sono particolarmente significative ed i fondi dei clienti non sono stati a rischio". I clienti interessati dall'hacking inoltre sono stati completamente rimborsati.

Marszalek a Bloomberg ha anche affermato che questa "è una grande lezione e stiamo rafforzando continuamente la nostra infrastruttura" per evitare che si possano verificare di nuovo episodi come questo.

In via precauzionale, Crypto.com ha resettato l'autenticazione a due fattori per tutti gli utenti ed ha chiesto loro di reinserire i dati.

Crypto.com è uno degli exchange di criptovalute più conosciuti ed utilizzati del web, e di recente ha lanciato una campagna pubblicitaria con Matt Damon che ha regalato un NFT a coloro che sono riusciti a riscattarlo tramite il QR Code nascosto nello spot.