Crypto.com e Lega Serie A presentano il primo 'Goal of the Month' della nuova stagione!

Ormai è passato più di un anno dall'annuncio degli NFT della Coppa Italia, traguardo storico della Lega Serie A in partnership con Crypto.com, ma il lungo sodalizio tra i due player ha portato alla creazione di una bellissima tradizione: il "Goal of the Month" riparte anche quest'anno.

Offerto da Crypto.com in collaborazione con Lega Serie A, partner anche di Sorare, il gol del mese di agosto 2022, primo per la stagione calcistica 2022/23 appena iniziata, è un piccolo gioiello.

Le prime giornate ci hanno già regalato emozioni e brividi, ma l'eurogol di Lorenzo Colombo che ha gelato il Maradona durante Napoli - Lecce è stato considerato il più bello del lotto sui canali social della Lega Serie A.

Uno straordinario gesto atletico, arrivato dopo che il centravanti giallorosso in prestito dal Milan si era fatto parare un penalty da Meret.

"Lorenzo Colombo si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by crypto.com del mese di agosto", spiega il comunicato di Lega Serie A, che prosegue "Il gol messo a segno dall'attaccante del Lecce nel match dello scorso 31 agosto contro il Napoli è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A. La splendida conclusione di sinistro, potente e precisa, che ha regalato al Lecce il pareggio in casa del Napoli, ha permesso a Lorenzo Colombo di superare nelle votazioni gol di altissimo livello come la punizione di Vlahovic contro la Roma, il tiro dalla distanza di Kvaratskhelia contro il Monza e la conclusione al volo di Barella contro la Cremonese". Potrete trovare lo splendido gol dell'attaccante salentino in apertura a questa notizia.