Crypto.com licenzia il 20% dei dipendenti: colpa delle crisi economica e del caso FTX

Il 2023 è iniziato in salita per tutto il settore delle criptovalute, come dimostra il licenziamento di 950 dipendenti di Coinbase avvenuto solo tre giorni fa. Oggi, invece, è Crypto.com ad annunciare dei tagli al personale che colpiranno il 20% di tutti gli impiegati della compagnia.

A dare la notizia, tramite un comunicato diffuso sul blog di Crypto.com, è il co-fondatore e CEO della compagnia Kris Marszalek, che ha spiegato che la riduzione del numero di impiegati su scala globale è stata una "decisione molto difficile". La misura riguarderà un quinto del personale dell'azienda, ma non sono state diffuse cifre più specifiche: lo scorso maggio, Crypto.com affermava di avere circa 4.000 impiegati sparsi per tutto il pianeta, perciò i licenziamenti potrebbero essere circa 800.

Marszalek ha spiegato che i tagli non sono legati alle performance dei singoli lavoratori, ma ad una lunga serie di fattori economici concomitanti. Il CEO di Crypto.com parla infatti della necessità di "navigare tra i venti contrari dell'economia mondiale e gli imprevedibili eventi del nostro settore industriale".

Con queste parole, oltre che alla situazione di crisi macroeconomica internazionale, Marszalek si riferisce anche al crollo dell'exchange di criptovalute FTX, che ha infuso timori tra i risparmiatori e gli investitori in crypto, convincendoli a ritirare i propri asset da diversi wallet digitali. Negli scorsi giorni, anche la "banca delle criptovalute" Silvergate è crollata in borsa proprio a causa dell'onda lunga dello scandalo di FTX.

Il CEO di Crypto.com, però, ha spiegato che le performance della piattaforma sono ancora ottime, con più di 70 milioni di utenti attivi ed un bilancio che, per il momento, è ancora in positivo. Marszalek ha infine aggiunto che "siamo cresciuti ambiziosamente nella prima metà del 2022, costruendo la nostra fortuna sulla traiettoria dell'industria crypto. Ora, però, quella traiettoria è cambiata drasticamente a causa di una confluenza di fattori economici negativi. I tagli che abbiamo già effettuato lo scorso luglio ci hanno messo al riparo dalla crisi economica globale, ma non ci hanno protetto dal recente crollo di FTX, che ha messo in discussione la fiducia generale nella nostra industria".