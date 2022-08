Crypto.com, nuovi licenziamenti in corso? A rischio 1.300 posti di lavoro

Mentre la stagnazione delle criptovalute continua e l'economia globale rallenta, i giganti del settore crypto sono tornati a "tagliare" i rami secchi del proprio organico. Oggi, per esempio, è Crypto.com ad annunciare nuovi licenziamenti, che potrebbero riguardare centinaia di persone.

La notizia, riportata da The Verge, arriva solo ventiquattro ore dopo l'annuncio di enormi perdite per i principali miner di Bitcoin nello scorso trimestre. La questione di Crypto.com sembra però essere particolarmente complessa: l'azienda, infatti, aveva già annunciato a giugno che avrebbe licenziato 260 impiegati in totale nel giro delle settimane successive, in risposta alla contrazione del settore crypto degli scorsi mesi.

The Verge, però, riporta che, secondo alcune fonti interne alla compagnia, l'exchange avrebbe in realtà effettuato ulteriori tagli per centinaia di impiegati senza alcuna comunicazione ufficiale, come invece era avvenuto un paio di mesi fa. Addirittura, il portale americano stabilisce che i vertici di Crypto.com avrebbero tentato di nascondere la vera entità numerica dei licenziamenti sia dentro che fuori l'azienda, mentre il CEO Kris Marszalek avrebbe deciso di evitare di rispondere alle domande sugli esuberi provenienti dalla stampa e dagli impiegati stessi.

Ovviamente, trattando una notizia così delicata, non possiamo non ricordarvi che quanto riportato da The Verge è solo un rumor, almeno per il momento, e che Crypto.com non ha ancora confermato né smentito l'articolo del giornale online. The Verge, inoltre, ha anche spiegato che Crypto.com, che in passato si è resa protagonista di mosse di marketing eclatanti (e costose) come l'acquisto dello stadio dei Los Angeles Lakers, intenderebbe tenere nascosto il vero numero degli esuberi per evitare perdite in borsa e in termini di utenti, i quali potrebbero indirizzarsi verso altri exchange.

La fonte del portale, comunque, ha aggiunto che "a causa della mancanza di informazioni precise possiamo solo stimare l'entità dell'ultimo giro di vite: abbiamo aumentato il nostro staff del 50% solo nel 2021, e tutti i nuovi assunti sono entrati in azienda per garantire un'ulteriore crescita. Ora, sembra che circa 1.300 impiegati siano visti come un costo eccessivo, da ridurre per salvare le operazioni della compagnia".