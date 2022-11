Crypto.com: nasce la Crypto University, per imparare ed essere consapevoli

Mentre Solana lancia il suo smartphone ed Elon Musk continua a trainare DOGE, il mondo delle criptovalute accoglie con entusiasmo una splendida iniziativa di Crypto.com, che punta a fornire gli strumenti adeguati agli appassionati di blockchain.

La parola d'ordine, proprio come con il lancio della Binance Academy, è consapevolezza.

Solo utenti più consapevoli e consci delle proprie decisioni e delle loro conseguenze possono trarre il meglio dalla piattaforma blu dedicata al mondo crypto, tra asset e NFT, passando per cenni di defi.

Con lo slogan "Build your own knowledge", vale a dire "Costruisci il tuo stesso sapere", la Crypto.com University punta a spiegare argomenti di ogni genere di difficoltà, spaziando dai concetti più basilari alle conoscenze più avanzate, come ad esempio questo interessante approfondimento su Cross Margin, Isolated Margin e Smart Cross Margin.

Insomma, argomenti piuttosto scottanti per gli utenti di ogni fascia di consapevolezza, con letture piuttosto snelle e accessibili, seppur totalmente in inglese.

Un nuovo appuntamento, tutto da divorare per gli amanti della conoscenza in campo blockchain, da parte di una delle piattaforme più popolari in Europa e negli Stati Uniti, che ha da poco dato il via anche alla sua seconda stagione del "Goal of the Month" con la Lega Serie A, per l'entusiasmante campionato 2022/2023.