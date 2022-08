Crypto.com ha rimborsato 10,5 milioni a una donna: ora vuole la casa

Si tratta di un periodo non dei più rosei per Crypto.com. Non ci riferiamo unicamente alla questione dei licenziamenti, bensì anche a un'assurda vicenda che non sta passando di certo inosservata. Infatti, sono stati erroneamente rimborsati a una donna 10,5 milioni di dollari australiani.

Secondo quanto riportato da Gizmodo e ArsTechnica (la fonte originale è 7News), la ben nota piattaforma legata al mondo delle criptovalute nel 2021 ha effettuato un errore non di poco conto nell'ambito di un rimborso legato a una donna di Melbourne (Australia). Infatti, quest'ultima aveva banalmente richiesto 100 dollari australiani, ma un errore umano ha fatto ottenere alla donna ben altra cifra.

Infatti, un dipendente di Crypto.com avrebbe inserito nella sezione di pagamento, al posto dei 100 dollari australiani, il numero dell'account della donna, facendo dunque effettuare all'azienda un assurdo "rimborso" di circa 10,5 milioni di dollari australiani. La vicenda è legata al mese di maggio 2021 e sembra essere avvenuta nel bel mezzo di una rapida espansione di Crypto.com.

Stando alle fonti, l'azienda avrebbe tra l'altro impiegato ben 7 mesi per rendersi conto dell'errore, venendo a conoscenza della questione a dicembre 2021. Come ben potete immaginare, questa scoperta ha portato a inizio 2022 a un'azione legale presso la Corte Suprema del Victoria.

Che cos'ha fatto nel frattempo la donna coinvolta? Il conto bancario di quest'ultima è stato bloccato a febbraio 2022, ma sembra che parte dei soldi siano stati utilizzati per acquistare una casa da 1,35 milioni di dollari (che sarebbe per la sorella). La Corte Suprema del Victoria si è già pronunciata a favore di Crypto.com, ordinando alla donna di vendere l'abitazione e restituire i fondi.

Tuttavia, c'è un ulteriore colpo di scena: infatti, stando a quanto riportato dal The Guardian, la sorella in possesso della casa sarebbe ora tenuta a restituire i fondi e pagare in aggiunta interessi e costi, in quanto sembra che gli avvocati di Crypto.com non siano riusciti a mettersi in contatto con la donna. In parole povere, si dovrebbe tornare in tribunale nell'ottobre 2022, con Crypto.com che sta cercando di ottenere i fondi derivanti dalla casa (e non solo).