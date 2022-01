Crypto.com vittima di un attacco informatico, ma precisa: 'i wallet sono al sicuro'

Nella giornata di ieri coloro che si sono collegati a Crypto.com, uno degli exchange di criptovalute più famosi ed affidabili del web, avranno sicuramente notato che i gestori hanno sospeso i prelievi dai wallet ed hanno costretto gli utenti a ripristinare i metodi di autenticazione a due fattori. La scelta è legata ad un attacco informatico.

La piattaforma si è affrettata a smentire le indiscrezioni emerse in rete ed ha immediatamente spiegato che i fondi degli utenti sono "al sicuro", in quanto sui social erano stati pubblicati dei rapporti secondo cui milioni di Dollari sarebbero andati persi a causa degli hacker.

In un tweet, Crypto.com ha affermato che "un piccolo numero di utenti ha riscontrato attività non autorizzate nei propri account. Tutti i fondi sono però al sicuro. In via cautelativa, abbiamo chiesto agli utenti di accedere nuovamente ai propri account e ripristinare l'autenticazione a due fattori. Questo aggiornamento verrà distribuito agli utenti progressivamente nelle prossime ore. Una volta completato, riabiliteremo i preliavi. Comprendiamo questo inconveniente, ma la sicurezza viene prima di tutto".

Nella notte il CEO dell'azienda, Kris Marszalek, con un altro tweet ha annunciato il ripristino completo delle attività dopo un'interruzione dei prelievi di 14 ore.

Di recente abbiamo discusso della simpatica iniziativa di Crypto.com che ha regalato un NFT dello spot con Matt Damon.