Hackerato il canale di Linus Tech Tips: crypto scam col volto di Elon Musk

Ebbene sì, non siamo soli: qualche mese fa, se ricordate, il canale YouTube di Everyeye è stato hackerato con il classico metodo del crypto-scam, piuttosto diffuso sulla piattaforma di streaming di Google e che ha mietuto una illustre vittima nelle ultime ore.

Stiamo parlando del canale YouTube del gruppo Linus Tech Tips, che è stato violato con la stessa metodica portando alla scomparsa del materiale presente sul canale, sostituito dall'ormai solito logo di Tesla e da un video in deepfake in cui Elon Musk parla di criptovalute.

"beh, oggi sarebbe stato ugualmente un ottimo giorno per guardare Corto Circuito" scherza Linus su Twitter, riferendosi a Shot Circuit, canale secondario che fortunatamente è rimasto in piedi. Diversa la sorte di Tech Quickie, che invece è stato violato come il primo canale.

Non sappiamo quali saranno le tempistiche per rimettere su un canale come quello del LTT Group, ma sappiamo bene quanto il timing di intervento sia fondamentale per scongiurare danni permanenti, ma soprattutto sappiamo bene quanto tempo ci vorrà per far tornare Linus e il suo gruppo alle performance che avevano fino a ieri.

Per saperne di più sulla nostra esperienza, vi lasciamo alle parole dei nostri Ale e Giuseppe: trovate il video nel link in apertura. Casi illustri in Italia se ne contano ormai tantissimi, ma uno dei più vicini in ordine temporale è sicuramente quello relativo all'attacco hacker QDSS, che per fortuna sono riusciti a rimettere subito in carreggiata i loro canali!