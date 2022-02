Il crypto-tesoro di Tesla: la società di Elon Musk ha 2 miliardi di Dollari di Bitcoin

In un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Tesla ha svelato di avere quasi 2 miliardi di Dollari in Bitcoin, acquistati a tranche nel corso degli ultimi anni.

Nello specifico, la compagnia di Elon Musk ha svelato di aver acquistato 1,5 miliardi di Dollari in Bitcoin nel 2021, l'anno in cui la criptovaluta ha chiuso in rialzo di quasi il 60% attestandosi sopra i 46mila Dollari lo scorso 31 Dicembre, dopo il calo di Luglio quando era scesa a 30mila Dollari a causa delle normative anti-criptovalute messe in campo dalla Cina. Come abbiamo riportato su queste pagine, il Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 68mila Dollari all'inizio di novembre, mentre ieri veniva scambiato a 43mila Dollari.

Nel corso del 2021, però Tesla ha registrato 101 milioni di Dollari di perdite dal suo investimento iniziale in Bitcoin, mentre ha realizzato guadagni per 128 milioni di Dollari dopo aver venduto parte del suo wallet a Marzo.

Complessivamente, durante l'anno Tesla ha guadagnato 27 milioni di Dollari dalle transazioni in criptovaluta.

Il produttore di veicoli elettrici, in generale, sta puntando molto sulle criptovalute ed all'inizio dell'anno alcuni magazine online hanno annunciato che Tesla sta testando i pagamenti in Doge, ma solo per il merchandising.