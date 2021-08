Cuba verso il riconoscimento storico di Bitcoin e altre criptovalute come moneta legale

A inizio giugno El Salvador è entrato nella storia per essere il primo paese a adottare il Bitcoin come moneta reale, legalizzandolo affiancandolo al dollaro americano. Ora, però, anche il governo di Cuba ha intenzione di riconoscere e regolare Bitcoin e altre criptovalute come moneta legale per i pagamenti sull’isola.

Stando a un recente rapporto di Bloomberg, una risoluzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale cubana nella giornata di ieri, giovedì 26 agosto 2021, informa che la nazione vuole addentrarsi nel mondo delle criptovalute stabilendo tramite la Banca Centrale regole per le criptovalute per concedere il loro utilizzo come metodo di pagamento in qualsiasi negozio.

Esattamente come nel caso di El Salvador, la loro popolarità è cresciuta notevolmente nel corso degli ultimi anni in quanto consente l’inclusione finanziaria di migliaia di persone che si trovano senza conti in banca o lavorano nell’economia sommersa. Questo cambiamento storico permetterebbe di affrontare le crescenti difficoltà nell’utilizzo dei dollari statunitensi dovute alle severe regole di embargo imposte ancora dall’amministrazione Trump, le quali avrebbero comportato una perdita di circa 20 miliardi di Dollari per Cuba, secondo le ultime stime del governo de L’Avana.

Alla luce di questi gravi problemi finanziari, la natura decentralizzata del Bitcoin e altre criptovalute ha un appeal importante per il governo cubano. Secondo la risoluzione, la Banca Centrale potrà autorizzare l'uso di criptovalute "per motivi di interesse socioeconomico", ma con assicurazione del controllo delle operazioni da parte dello stato per evitare a ogni costo attività illegali di qualsiasi tipo. Sarà certamente interessante vedere se questo cambiamento avrà effetti positivi sull’economia dell’isola, che assieme a El Salvador sta diventando quasi un proving ground per le criptovalute.

A proposito di criptovalute, negli ultimi giorni il Bitcoin era riuscito a superare quota 50mila Dollari al cambio, per poi scendere nuovamente.