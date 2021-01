Questo cubo 'reale' di Minecraft è un case personalizzato per Raspberry Pi

Minecraft è amato da tantissime persone, con milioni e milioni di giocatori che lo hanno provato almeno una volta nella vita, su smartphone o PC. Ebbene, l'utente Reddit chiamato ehisforadam ha dimostrato il suo apprezzamento per il titolo creando una custodia unica nel suo genere per il suo Raspberry Pi 4.

Chiamato dal suo creatore “Minecraft Ore” in quanto ricrea fedelmente l’estetica di un cubo contenente un minerale, questo case è stato abbinato al famoso videogioco proprio perché il Raspberry Pi 4 al suo interno gli serve per mantenere un server Paper MC SMP. Realizzato in compensato, lastre acriliche e interni stampati in 3D ad hoc, il case ha anche dei LED per cambiare il colore del minerale in questione, passando quindi dalla redstone all’oro, passando per smeraldi e i tanto desiderati diamanti. Queste luci, tra l’altro, segnalano anche lo stato del server: il rosso indica che è offline, il diamante che è funzionante e gli smeraldi indicano che i giocatori sono online e attivi.

Per realizzare il case ehisforadam ha utilizzato le schede Aron One M.2 montate utilizzando le suddette parti stampate in 3D o create a mano. La parte posteriore del case, poi, presenta un foglio acrilico trasparente per fornire un accesso molto pratico e chiaro. Il design della struttura è anche sicuro da surriscaldamenti e limitazioni del flusso d’aria grazie ai diversi dissipatori di calore e alla ventola interna. Al suo interno troviamo poi un Raspberry Pi 4 Model B con un totale di 4 GB di RAM, processore quad-core Cortex-A72 con una frequenza di clock di base di 1,5 GHz e infine sistema operativo Raspberry Pi OS Lite.

Insomma, un progetto degno di nota e bellissimo da vedere, dedicato a uno dei videogiochi più apprezzati e versatili al mondo. A tal proposito, sapevate che all’interno di Minecraft è possibile usare Windows 95 e giocare al Doom originale? O ancora, da diversi mesi all’interno del gioco esiste una biblioteca dove vengono raccolti tutti gli articoli di giornale oscurati dai vari governi nazionali.