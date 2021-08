Cubot Max 3 sta per arrivare: avrà un display da quasi 7 pollici!

Il concetto di “smartphone padellone” sta per essere rivoluzionato ancora una volta: se una volta già 6 pollici sembravano troppi, il nuovo Cubot MAX 3 intende cambiare tutto raggiungendo (quasi) quota 7 pollici, diventando il primo dispositivo mobile a poter essere inserito quasi nel mondo dei mini-tablet.

Cubot MAX 3 conta infatti di un display da 6,95 pollici con risoluzione HD+ (1640 x 720 pixel) e bordi piuttosto sottili, eccetto per quello inferiore; a ospitare la fotocamera frontale sarà poi un semplice notch punch-hole, definendosi così come un dispositivo mobile piuttosto interessante per l’intrattenimento.

Tra le altre specifiche tecniche si segnalano poi sotto la scocca il chipset MediaTek Helio P22 assieme a 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile fino a 256 GB, mentre la batteria sarà da 5000 mAh. Il comparto fotocamera prevede la dotazione di tre sensori, di cui il principale da 48 MP e un secondo sensore macro da 5 megapixel; la natura della terza lente non è nota. Anteriormente, invece, figura un sensore da 16 MP. Tra le funzionalità più interessanti si segnala il supporto ai pagamenti NFC con Google Pay e la dotazione di Android 11 stock dal lancio.

Il debutto di Cubot MAX 3 sul mercato globale è previsto per il 23 agosto 2021, con la disponibilità per l’acquisto online su AliExpress a 225,42 Euro. Sebbene i preordini siano già aperti, in caso di interesse si consiglia di effettuare l’acquisto al lancio effettivo così da godere di possibili promozioni in edizione limitata. Riuscirà a vendere abbastanza unità puntando tutto sul display da quasi 7 pollici, fattore che attualmente costituisce un primato? Staremo a vedere.

