Il Cucamelon è uno strano frutto che renderà contenti i fan dei cetrioli e dell'anguria

Se non avete mai sentito parlare del cucamelon, non sentitevi in colpa; questo particolare frutto originario dell’America centrale era scomparso dalla circolazione per qualche tempo ma recentemente è tornato a far parlare di sé nella cucina d’oltreoceano. Ecco cos’è veramente.

Dopo avervi rivelato questo trucchetto per far crescere le piante più rapidamente, scopriamo invece perché il “cetriolo messicano” – o anche cetriolo da cocktail, come viene chiamato in Italia – non si tratta di un incrocio tra un cetriolo e un cocomero come potrebbe apparire, bensì di un frutto a sé stante, con un sapore del tutto unico.

Nello specifico la specie si chiama Melothria scabra ed è stata utilizzata per secoli nella tradizione culinaria dell’America centrale, specialmente in Messico; essa fa comunque parte della famiglia Cucurbitaceae, insieme ai cocomeri e i cetrioli.

Il sapore (e anche la forma, considerando la loro grandezza simile a chicchi d’uva), tuttavia, risultano unici. La parte esterna è abbastanza morbida da permettere di mangiarlo intero e il sapore ricorda quello del cetriolo ma con un retrogusto molto simile al lime, leggermente aspro. I frutti inoltre sono ricchi di vitamine e minerali, in particolare vitamina C, potassio e fibre, e poveri in calorie, il che ha probabilmente contribuito alla sua ribalta nella cucina americana.

Insomma, un elemento perfetto per le insalate o come semplice snack, in caso decideste di coltivarli. Occhio però, perché avere un orto in città potrebbe essere una brutta idea.