Un cucchiaio in una bottiglia di spumante aperta la mantiene frizzante? No, ecco perché

Molto probabilmente recentemente avrete visto molte bottiglie di spumante, prosecco o champagne aperte. L'ultimo dell'anno o Natale sono occasioni sicuramente ghiotte per bere in compagnia. Bene, allora avrete anche assistito, molto probabilmente, al quasi proverbiale "cucchiaino come tappo per preservare le bollicine". Funziona davvero?

Il modo per ridurre la "sgasatezza" una volta aperta la bottiglia è quello di ridurre al minimo il contatto tra vino e ossigeno, così da diminuire il deterioramento ossidativo. Metterla in frigo è un buon modo, poiché il freddo preserva l'anidride carbonica all'interno della bevanda.

Uno studio sul "cucchiaino nelle bottiglie" è stato pubblicato sul periodico Le Vigneron Champenois nel 1994. Questi ricercatori hanno utilizzato tre strategie per valutare l'impatto della conservazione delle bollicine sul vino: la variazione di pressione, la perdita di peso e l'analisi sensoriale. A proposito, ecco quante bollicine si creano quando si versa una birra.

I vini, dopo essere stati aperti e versati, sono stati poi conservati a 12 °C con quattro metodi: bottiglia aperta, cucchiaino di argento (poiché molti "miti" affermavano che per proteggere le bollicine dovevano essere utilizzati cucchiai di argento), cucchiaino di acciaio inossidabile, tappo di sughero e sigillo a corona.

La pressione iniziale della bottiglia era di 6 atmosfere e quando rimanevano 500 millilitri diminuiva a 4 atmosfere; quando rimanevano solo 250 millilitri, invece, la pressione era di appena 2 atmosfere. Bene, sarete stupiti dal fatto che il cucchiaino non ha bloccato proprio nulla: dopo 48 ore di conservazione, la pressione nelle bottiglie aperte e in quelle con un cucchiaino inserito nel collo era scesa di un ulteriore 50%, indicando una significativa perdita di bollicine.

Quelli sigillati con tappo di sughero o con un sigillo a corona hanno avuto una caduta di pressione solo del 10%. All'assaggio tutti i vini hanno mostrato alcune caratteristiche di ossidazione, dovute all'ingresso di ossigeno durante l'apertura, ma quelli quelli chiusi "bene" erano chiaramente più effervescenti di quelli conservati aperti o con il cucchiaino.

Quindi sì, il metodo del cucchiaio è un mito. Altre storie simili? É vero che mettere del sale nell'acqua la fa bollire prima?