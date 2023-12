Abbiamo avuto una cucciolata di questo iconico animale dopo 150 anni

Questa volta non parleremo del kiwi che tanto piace a molti di noi, ma dell’iconico animale simbolo di un’intera nazione. Sono infatti nati 4 esemplari dopo oltre 150 anni.

Si tratta di piccoli uccelli incapaci di volare, sottoposti purtroppo a diversi pericoli. Ciononostante, è di pochi giorni fa la notizia della nascita di pulcini di kiwi selvatici nei pressi della capitale della Nuova Zelanda, Wellington.

È opportuno precisare, che esistono cinque specie di kiwi che vivono in diverse aree della Nuova Zelanda. Nello specifico, ci riferiamo al kiwi selvatico marrone che potete osservare al seguente link, di cui sono rimasti solo circa 24.500 esemplari.

Si tratta infatti di animali che si sono evoluti in un habitat isolano privo di predatori e sono ovviamente sprovvisti quasi completamente di meccanismi difensivi.

Per capire la gravità della situazione, basti pensare che ci sono stati dei periodi in cui si pensava venissero uccisi 20 kiwi a settimana da specie invasive come l’ermellino. Tuttavia, il Capital Kiwi Project ha lavorato per ripristinare la popolazione di kiwi nell’area di Wellington.

Sono ben quattro i pulcini di kiwi marrone che sono stati trovati sulle colline circostanti la capitale, da parte di un volontario che ha immediatamente allertato chi di competenza.

"Questo è molto speciale per il team che ha lavorato duramente negli ultimi anni", ha detto all'AFP il fondatore del progetto Paul Ward.

Dopo avervi mostrato uno dei topi più grandi al mondo, ora il team continuerà a monitorare costantemente i pulcini finché non raggiungeranno il peso target di 800 grammi, in modo tale da risultare "abbastanza grandi" per poter affrontare i principali pericoli.